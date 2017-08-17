View the full image На Миколаївщині після ДТП водія одного з автомобілів затисло у салоні. ФОТО

View the full image На Миколаївщині після ДТП водія одного з автомобілів затисло у салоні. ФОТО



О 20:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що по вул. Попівна смт. Олександрівка Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Рятувальників сповістили лікарі, які зазначили, що водій однієї з автівок затиснутий понівеченими елементами транспортного засобу.

На місце виїхало відділення 12 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталася за участю автомобіля «Меrsedes Bens» та вантажівки «DAF» із цистерною.

Внаслідок зіткнення водія Мерседесу затисло конструкціями автомобіля. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували постраждалого та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Чоловіка госпіталізовано до Вознесенської центральної районної лікарні.

Для надання допомоги була задіяна 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу підрозділу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області