На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО

На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО

13:00 17.08.2017
  • На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО

Слідчі на місці події встановили, що поблизу села Терентіїв 37-річний водій «Renault Trafic», житель Житомирської області, не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Урал» під керуванням 36-річного мешканця села Курозвани, який здійснював маневр розвороту.

У салоні «Renault Trafic» перебували два пасажири, мешканці міста Андрушівка: 39-річний брат водія та 42-річний знайомий.

Унаслідок ДТП 42-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці.

Решта учасників — не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.