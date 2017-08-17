На трасі Київ-Чоп під час жахливої ДТП загинув 42-річний чоловік. ФОТО

Слідчі на місці події встановили, що поблизу села Терентіїв 37-річний водій «Renault Trafic», житель Житомирської області, не вибравши безпечної швидкості руху та не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення із вантажним автомобілем «Урал» під керуванням 36-річного мешканця села Курозвани, який здійснював маневр розвороту.



У салоні «Renault Trafic» перебували два пасажири, мешканці міста Андрушівка: 39-річний брат водія та 42-річний знайомий.

Унаслідок ДТП 42-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці.

Решта учасників — не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

