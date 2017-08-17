У Дніпрі патрульні врятували від неприємностей маленьку дівчинку. ФОТО

Напередодні ввечері патрульні поліцейські прибули до однієї з лікарень на виклик про дитину, що блукає на самоті. Поліцейські оглянули територію лікарні й побачили дівчинку, яка була без супроводу дорослих.

"Я знаю, де живу, але додому не піду, там мама й тато п'яні", — пояснила дитина. Патрульні знайшли вихід з цієї ситуації: разом із працівником відділу ювенальної превенції дівчинку доставили до Полтавського обласного соціально-реабілітаційного центру, тож дитя перебуває під наглядом соціальних працівників. А от батькам дівчинки загрожує штраф за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області