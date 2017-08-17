У Дніпрі патрульні врятували від неприємностей маленьку дівчинку. ФОТО

У Дніпрі патрульні врятували від неприємностей маленьку дівчинку. ФОТО

14:00 17.08.2017
  • У Дніпрі патрульні врятували від неприємностей маленьку дівчинку. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні врятували від неприємностей маленьку дівчинку. ФОТО

Напередодні ввечері патрульні поліцейські прибули до однієї з лікарень на виклик про дитину, що блукає на самоті. Поліцейські оглянули територію лікарні й побачили дівчинку, яка була без супроводу дорослих.

"Я знаю, де живу, але додому не піду, там мама й тато п'яні", — пояснила дитина.

Патрульні знайшли вихід з цієї ситуації: разом із працівником відділу ювенальної превенції дівчинку доставили до Полтавського обласного соціально-реабілітаційного центру, тож дитя перебуває під наглядом соціальних працівників.

А от батькам дівчинки загрожує штраф за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей).

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Богдан Глядик
Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат
Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?
11.08.2017
Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.