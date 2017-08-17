У Сумах п’яний які чіп водій кермував багатотонною фурою. ФОТО

У Сумах п’яний які чіп водій кермував багатотонною фурою. ФОТО

Патрулюючи вулицю Степана Бандери, інспектори помітили вантажний автомобіль DAF з цистерною, який здійснив поворот на вулицю Іллінську, чим порушив вимоги дорожнього знаку 3.3. «Рух вантажних автомобілів заборонено» ПДР.

Поліцейські наздогнали та зупинили порушника.

Під час спілкування з 57-річним водієм, інспектори помітили, що він має ознаки алкогольного сп'яніння.

Освідування на алкотестері зафіксувало у нього 1,32 проміле алкоголю, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія два адмінматеріали: це постанова за статтею 122 (порушення вимог дорожнього знаку) та 130 (керування у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сум