У Вінниці поліцейські затримали жінку, яка крала квіти з могил бійців АТО. ФОТО

Працівники Вінницького відділу поліції затримали 44-річну вінничанку за підозрою у крадіжці квітів з з могил бійців АТО на Алеї Слави у м. Вінниці.

За таке правопорушення жінці загрожує покарання до трьох років ув’язнення.

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Анатолій Присяжнюк, повідомлення на спецлінію «102» надійшло від потерпілої 15 серпня. Вінничанка повідомила, що з могили її чоловіка викрадені штучні квіти.



Оперативники вилучили відео з камер спостереження і за його допомогою встановили особу підозрюваної. 44-річну мешканку Вінниці затримали за місцем проживання та доставили до відділу поліції.



Підозрювана пояснила, що вчинила крадіжку квітів з декількох могил , перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Викрадені квіти наступного дня продала на ринку міста за 85 грн.

Жінка зловживає спиртними напоями, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Дії правопорушниці кваліфікуються за ознаками ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

За такий злочин передбачене покарання до 3 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

