На Черкащині молоковоз протаранив легковик, поранені шестеро людей. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Умань – Бершадь, біля села Томашівка Уманського району.

За попередніми даними 27-річний водій «ГАЗ 5312», житель Вінницької області, під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю «AUDI 80», під керуванням 32-річного жителя міста Умань, внаслідок чого сталось зіткнення автомобілів.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали водій та п’ять пасажирів автомобіля «AUDI 80» серед яких двоє дітей 2017 та 2006 року народження. Травмовані госпіталізовані до Уманської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області