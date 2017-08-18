На Луганщині легковик під час ДТП збив неповнолітню дівчину на скутері. ФОТО

На автомобільній дорозі сполученням смт. Борівське-м. Сєвєродонецьк, під час здійснення обгону 29-річний водій автомобіля «ВАЗ 21099» скоїв зіткнення зі скутером під управлінням 14-річної дівчини.

Днями, ввечері до Сєвєродонецького відділу поліції найшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 14-річної місцевої мешканки з травмами, отриманими в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик встановила, що приблизно автомобіль «ВАЗ 21099», під керуванням 29-річного місцевого мешканця, рухаючись з смт. Борівське в м. Сєвєродонецьк, виконував обгін, в результаті якого допустив зіткнення зі скутером «Honda Dio», який рухався в попутному напрямку.



Неповнолітню госпіталізовано в обласну дитячу лікарню м. Лисичанська з тілесними ушкодженнями у вигляді: ЗЧМТ, СГМ, закритий перелам обох кісток лівої гомілки зі зміщенням, закритий перелам лівого плеча.

Проводиться подальша перевірка зі встановлення всіх обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

