На Харківщині через пустощі з вогнем жахливо загинула маленька дитина. ФОТО

Двоє хлопчиків знаходились без нагляду дорослих, бавилися із сірниками та підпалили солому через що 6-річний хлопчик отримав численні опіки. Врятувати його життя лікарям не вдалось.

Подія сталася напередодні у селищі Калинове Золочівського району. О 20:35 до опікового відділення Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги був доставлений постраждалий хлопчик. У нього констатовано термічний опік вогнем близько 90% тіла, больовий шок.

Вранці дитина померла.



Працівниками поліції було встановлено, що хлопчик перебував в гостях у своєї бабусі у Золочівському районі та у вечері пішов гуляти разом із 7-річним другом. Хлопчики гралися в тюках соломи, які знаходились на пустирі поблизу помешкань, та раптом солома загорілась. Старший хлопець зміг вистибнути, а 6-річний застяг. Місцевий мешканець, що проходив поруч, почув крики та витягнув дитину із вогню.



Факт події внесено слідчим до за ч.2 п.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

