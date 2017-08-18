На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО

Оперативники затримали жителя Гощанського району, який вчора ввечері, 17 серпня, кинув гранату в кімнату, де проживав 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху ніхто з семи мешканців будинку не постраждав. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 31-річний мешканець села Курозвани, час від часу навідувався до співмешканки, яка проживає у будинку на вулиці Спартака обласного центру. Двоповерхова оселя належить її матері, 52-річній рівнянці. Господиня здавала одну з кімнат на другому поверсі 56-річному уродженцю Одеської області. Між квартирантом і співмешканцем доньки неодноразово виникали конфлікти.

Того вечора суперечка ледь не закінчилася трагічно. 31-річний чоловік кинув гранату у кімнату пожильця. Його життя врятувало те, що вибухова хвиля пішла вгору, пошкодивши стіни, вікно та майно.