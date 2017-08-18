На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО

На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО

13:00 18.08.2017
  • На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО
  • На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО
  • На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО
  • На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО
  • На Рівненщині ветерана АТО затримали за підрив гранати у будинку. ФОТО

Оперативники затримали жителя Гощанського району, який вчора ввечері, 17 серпня, кинув гранату в кімнату, де проживав 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху ніхто з семи мешканців будинку не постраждав. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що 31-річний мешканець села Курозвани, час від часу навідувався до співмешканки, яка проживає у будинку на вулиці Спартака обласного центру. Двоповерхова оселя належить її матері, 52-річній рівнянці. Господиня здавала одну з кімнат на другому поверсі 56-річному уродженцю Одеської області. Між квартирантом і співмешканцем доньки неодноразово виникали конфлікти.

Того вечора суперечка ледь не закінчилася трагічно. 31-річний чоловік кинув гранату у кімнату пожильця. Його життя врятувало те, що вибухова хвиля пішла вгору, пошкодивши стіни, вікно та майно.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП із місця події вилучили металеві важіль, кільце з чекою та уламки гранати РГД-5, які направлені на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Поліцейські затримали 31-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За попередньою інформацією, чоловік перебував у зоні АТО, у нього також вилучили посвідчення учасника бойових дій.

За матеріалами  ВК ГУНП у Рівненській області

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