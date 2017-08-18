Під Києвом іноземець-нелегал влаштував потужну нарколабораторію. ФОТО

Під Києвом іноземець-нелегал влаштував потужну нарколабораторію. ФОТО

16:01 18.08.2017
  • Під Києвом іноземець-нелегал влаштував потужну нарколабораторію. ФОТО
  • Під Києвом іноземець-нелегал влаштував потужну нарколабораторію. ФОТО
  • Під Києвом іноземець-нелегал влаштував потужну нарколабораторію. ФОТО
  • Під Києвом іноземець-нелегал влаштував потужну нарколабораторію. ФОТО

Раніше судимий 44-річний нелегал із Грузії, у будинку свого товариша в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району, самостійно виготовляв психотропну речовину.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю поліції Київщини затримали чоловіка «на гарячому», під час вироблення чергової партії товару.

Вилучено велику кількість хімічного обладнання, прекурсори та понад 100 грамів готового «амфетаміну», на суму 25 тисяч гривень. Чоловік продавав його наркозалежним жителям області.

На даний час тривають слідчі дії. Вилучене направлено на експертизу. 

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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