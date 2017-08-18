На Київщині під час ДТП спалахнув автомобіль, водій загинув. ФОТО

18 серпня о 08:08 до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району від чергового по відділенню поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Чоп в районі села Ситняки.

На місце виклику терміново направлено черговий караул 32-ї ДПРЧ смт Макарів.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що внаслідок ДТП легковий автомобіль VOLKSWAGEN Passat B6 заїхав під вантажний автомобіль VOLVO 400, що рухався в цій же полосі руху в напрямку м.Житомир та загорівся.

Зі слів свідків події було встановлено, що водій автомобіля VOLKSWAGEN здійснював обгін автомобіля VOLVO. Причини скоєння ДТП наразі встановлюють слідчі органи.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля загинув. Рятувальники загасили пожежу, а також за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували загиблого.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області