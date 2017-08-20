16 - річна Богдана безвісти зникла у Хмельницькій області. ФОТО

16 - річна Богдана безвісти зникла у Хмельницькій області. ФОТО

14:00 20.08.2017
16 - річна Богдана Козачук безвісти зникла  у Хмельницькій області!

9 червня 2017 року дівчина вийшла з дому м. Полонне та досі так і не повернулась. Зверніть увагу! Богдана може бути у м.Київ.

Прикмети дитини: 
на зріст 170 см., худорлява, чорне волосся, темні очі.
Одяг: 
бежева майка, білі шорти, босоніжки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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