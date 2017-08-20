View the full image На Рівненщині загадково зникла безвісти літня жінка. ФОТО

Котяш Ніна, жителька села Заслуччя, другого серпня пішла збирати щавель поблизу села та досі не повернулася.

Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 70-річної жінки.

Жінка була одягнена у червону кофту, коричневу спідницю, світло-голубу хустину та фіолетові капці. Пенсіонерка худорлявої тіло будови, має характерну прикмету – родиму пляму з правої сторони обличчя.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомляти за телефонами 066 81 84 658 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області