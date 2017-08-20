На Рівненщині загадково зникла безвісти літня жінка. ФОТО

На Рівненщині загадково зникла безвісти літня жінка. ФОТО

08:00 20.08.2017

Котяш Ніна, жителька села Заслуччя, другого серпня пішла збирати щавель поблизу села та досі не повернулася.

Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 70-річної жінки.

Жінка була одягнена у червону кофту, коричневу спідницю, світло-голубу хустину та фіолетові капці. Пенсіонерка худорлявої тіло будови, має характерну прикмету – родиму пляму з правої сторони обличчя.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомляти за телефонами 066 81 84 658 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.