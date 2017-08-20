Дві маленькі дівчинки постраждали під час ДТП на Вінниччині. ФОТО

Дві маленькі дівчинки постраждали під час ДТП на Вінниччині. ФОТО

16:02 20.08.2017
  • Дві маленькі дівчинки постраждали під час ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Дві маленькі дівчинки постраждали під час ДТП на Вінниччині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 12 годині в селі Четвертинівка Тростянецького району.

Внаслідок зіткнення двох «ВАЗів» тілесні ушкодження отримали три пасажирки одного з легковиків. Серед травмованих дві дівчинки віком 9 та 10 років. Поліцією відкрито кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, 48-річна жінка-водій автомобіля «ВАЗ-11183», місцева жителька, виконуючи обгін, допустила зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21061», який рухався попереду та здійснював поворот ліворуч. В подальшому автомобіль «ВАЗ-11183» з’їхав з дороги в кювет і перевернувся.

В результаті автопригоди тілесні ушкодження отримали три пасажирки автомобіля «ВАЗ-11183» - 75-річна пенсіонерка та двоє дітей. Водії транспортних засобів не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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