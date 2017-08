У зоні АТО затримано контрабандиста, який пропонував хабар військовому. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО у взаємодії з керівництвом однієї з бригад Збройних Сил України затримали мешканця Донеччини при спробі передачі хабара військовослужбовцю.

Правоохоронці встановили, що зловмисник запропонував військовому двадцять п’ять тисяч гривень за безперешкодне перевезення через лінію розмежування партії цигарок. Контрафактний товар ділок закупив на тютюновій фабриці, яка знаходиться на тимчасово окупованих терористами територіях Донеччини.



Чоловік накопичив партію цигарок на суму майже сто п’ятдесят тисяч гривень у покинутому будинку в місті Мар’янка фактично на лінії розмежування. Після отримання «пропозиції» військовослужбовець відразу проінформував правоохоронні органи.



Співробітники спецслужби затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час спроби передачі грошей військовому.



При передачі грошей військовику як винагороди за неперешкоджання незаконному перевезенню через лінію розмежування був затриманий правоохоронцями.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.



Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

