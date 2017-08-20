Під час ДТП на Львівщині легковик влетів в автобус, є поранені. ФОТО

Під час ДТП на Львівщині легковик влетів в автобус, є поранені. ФОТО

Під час ДТП на Львівщині легковик влетів в автобус, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Краковець поблизу міста Новояворівськ, Яворівського району.

Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Сітроен С4» під керуванням 66-річного мешканця Новояворівська з туристичним автобусом «Сетра», за кермом якого перебував 27-річний львів’янин. Автобус з пасажирами слідував за маршрутом Львів – Прага.

Внаслідок автопригоди водія «Сітроену» з діагнозом «черепно-мозкова травма» та його 62-річну дружину з діагнозом «політравма, черепно-мозкова травма» госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

за матеріалами Іванни Курілець

Яворівський відділ поліції