На Одещині пішов з дому та не повернувся 11-річний хлопчик. ФОТО

На Одещині пішов з дому та не повернувся 11-річний хлопчик. ФОТО

06:04 21.08.2017
Допоможіть батькам розшукати 11 - річного Сергія Домаскіна, який зник на Одещині.

Ще 26 червня 2017 року хлопець покинув свій дім у с.Староказачє, Білгород - Дністровського району. До сьогодні про нього не має жодних звісток.

Прикмети дитини: 
виглядає на 10 - 11 років, на зріст 150 - 155 см., худорлявий, овальне обличчя, темні очі, коротке темне волосся.
Одяг: 
сіра рубашка, сині шорти.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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