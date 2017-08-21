View the full image 17 - річна Христина зникла безвісти у Сумській області. ФОТО

17 - річна Христина Сядриста зникла на Сумщині. 08 серпня 2017 року дівчина покинула навчальний заклад у с. Хоружівка, Недригайлівського району та де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 16-17 років, на зріст 155-160 см., середня статура, овальне обличчя, темні очі, темне волосся. Одяг: рожева футболка, білі шорти, сині балетки, коричнева сумка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

17 - річна Христина Сядриста зникла на Сумщині. 8 серпня 2017 року дівчина покинула навчальний заклад у с. Хоружівка, Недригайлівського району та де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 16-17 років, на зріст 155-160 см., середня статура, овальне обличчя, темні очі, темне волосся. Одяг: рожева футболка, білі шорти, сині балетки, коричнева сумка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ

