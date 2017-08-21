View the full image 15 - річна Дарина не повернулась додому у Київській області. ФОТО

Ще 7 липня 2017 року дівчина вийшла з дому у м. Біла Церква та назад так і не повернулась. Де вона зараз - невідомо. 15 - річна Дарина Токаренко не повернулась додому у Київській області!

Прикмети дитини: на зріст близько 165 см., худорлява, русяве волосся, овальне обличчя, карі очі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ