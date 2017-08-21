У Львові патрульні затримали людей, які погрожували зброєю водієві таксі. ФОТО

У Львові патрульні затримали людей, які погрожували зброєю водієві таксі. ФОТО

07:21 21.08.2017
  • У Львові патрульні затримали людей, які погрожували зброєю водієві таксі. ФОТО
  • У Львові патрульні затримали людей, які погрожували зброєю водієві таксі. ФОТО
  • У Львові патрульні затримали людей, які погрожували зброєю водієві таксі. ФОТО
  • У Львові патрульні затримали людей, які погрожували зброєю водієві таксі. ФОТО

Вночі екіпаж патрульних отримав виклик про конфлікт на вулиці Генерала Чупринки.

Заявник, який є водієм таксі, розповів, що двоє чоловіків та жінка погрожували йому пістолетом, а коли виходили з його автомобіля, прихопили із собою деякі його речі.

На місці події інспектори виявили гільзу. Отримавши опис даних осіб патрульні вирушили на пошуки. Почали з вулиці Київської, куди вказав заявник. Під час патрулювання інспектори помітили ЗАЗ Lanos з шашкою таксі, на задньому сидінні якого пасажирами були жінка та чоловік. Вони різко нахилилися начебто захотіли сховатися. Патрульні зупинили згаданий автомобіль і фактично одразу чоловік зізнався, що має у рюкзаку пістолет.

25-річний чоловік та 23-річна жінка були з ознаками алкогольного сп’яніння. Заявник упізнав даних осіб. На місце викликали слідчих.

Попередня кваліфікація злочину – хуліганство.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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