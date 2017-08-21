Трирічна дівчинка загинула під час жахливої ДТП на Київщині. ФОТО

Трирічна дівчинка загинула під час жахливої ДТП на Київщині. ФОТО

07:42 21.08.2017
  • Трирічна дівчинка загинула під час жахливої ДТП на Київщині. ФОТО
  • Трирічна дівчинка загинула під час жахливої ДТП на Київщині. ФОТО
  • Трирічна дівчинка загинула під час жахливої ДТП на Київщині. ФОТО

На автодорозі при в'їзді у м. Буча нетверезий водій із пасажиркою, на автомобілі “ВАЗ”, намагаючись обігнати автобус, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з транспортним засобом “Renault Kangoo”.

У автіці перебувала подружня пара з Житомирщини разом із дітьми, дівчатками 3, 6 та 15 років.

Всі учасники ДТП отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Наразі їм надається медична допомога. Нажаль, найменша дівчинка отримала несумісні з життям тілесні ушкодження.

На місце події одразу ж прибули поліцейські. Встановлено, що водій “ВАЗу” перебував у нетверезому стані. Драгер виявив у нього 2,8 проміле алкоголю.

Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Призначені відповідні експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.