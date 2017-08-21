У Львові патрульні знайшли наркотик у жінки, що скоїла ДТП. ФОТО

У Львові, на вулиці Сковороди, сталася автопригода за участі Audi A6 та ВАЗ 1117.

Водій останнього автомобіля повідомив, шо припаркував ще 14 серпня на цьому місці.

27-річна водій Audi розповіла, що повертаючи з вулиці Некрасова не впоралася з керуванням і в’їхала у ВАЗ. Під час спілкування із патрульними жінка помітно нервувала.

Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку.

Під час цієї процедури жінка раптом викинула з правої кишені шортів пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору. На місце події викликали слідчих.

Патрульні склали на громадянку протокол за скоєну ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області