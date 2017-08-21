Прокуратура Донеччини домоглась арешту винуватця смертельної ДТП. ФОТО

Аварія сталася ще 17 серпня поточного року близько 9:00 на автодорозі «Кременівка-Ялта».

23-річний водій автомобіля «ДЕУ-Ланос», рухаючись з боку м. Донецька в напрямку с. Ялта, діючи необережно, в порушення Правил дорожнього руху України, не обрав безпечну швидкість та допустив виїзд автомобіля за межі проїжджої частини, в результаті чого автомобіль перекинувся.

В наслідок ДТП четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, двоє з яких - чоловік та жінка, загинули.

Усі загиблі та травмовані громадяни – мешканці тимчасово непідконтрольної території Донецької області, як і сам водій.

Наразі винуватцю ДТП повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Приморський районний суд м. Маріуполя, підтримавши клопотання прокуратури, обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області