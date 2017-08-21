На Миколаївщині попереджено вбивство підприємця, - прокуратура. ФОТО

У місті Первомайськ, завдяки комплексу негласних слідчих дій, працівниками прокуратури, Нацполіції та спецпідрозділу «Корд» затримано 20-річного місцевого мешканця, який готував розбійний напад та вбивство підприємця.

Установлено, що затриманий останні два місяця готувався до вчинення розбійного нападу та умисного вбивства місцевого підприємця. З цією метою він стежив за потерпілим, знайшов спільника, придбав вогнепальну зброю, до якого пристосував глушник та проводив її випробування.

Підозрюваного затримано одразу після чергових випробувань вогнепальної зброї у порядку ст.208 КПК України. За даним фактом розпочато провадження за ч.1 ст.14, ч.4 ст.187, ч.1 ст.14, п.п.6,12 ч.2 ст. 115 КК України (готування до вчинення розбійного нападу та умисного вбивства з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб).

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено вогнепальну зброю та велику кількість боєприпасів. Вилучене направлено на дослідження.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області