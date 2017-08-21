View the full image На Донеччині ВАЗ із пасажирами збив пішохода та врізався у будинок. ФОТО

View the full image На Донеччині ВАЗ із пасажирами збив пішохода та врізався у будинок. ФОТО



Близько 16 години у селищі Катерінівка Олександрівського району 34-річний водій автомобілю «ВАЗ-2105», знаходячись у стані спяніння, на закругленні дороги не впорався з керуванням, скоїв наїзд на 75-річного пішохода, який рухався у попутному напрямку, збив електроопору, проїхав 130 метрів, розбив паркан та врізався у приватну будівлю.

Пішохід отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.

Водій та 4 пасажири авто – 2 жінки та дві неповнолітні дитини не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

