На Донеччині ВАЗ із пасажирами збив пішохода та врізався у будинок. ФОТО

На Донеччині ВАЗ із пасажирами збив пішохода та врізався у будинок. ФОТО

17:00 21.08.2017
  • На Донеччині ВАЗ із пасажирами збив пішохода та врізався у будинок. ФОТО
  • На Донеччині ВАЗ із пасажирами збив пішохода та врізався у будинок. ФОТО

Близько 16 години у селищі Катерінівка Олександрівського району 34-річний водій автомобілю «ВАЗ-2105», знаходячись у стані спяніння, на закругленні дороги не впорався з керуванням, скоїв наїзд на 75-річного пішохода, який рухався у попутному напрямку, збив електроопору, проїхав 130 метрів, розбив паркан та врізався у приватну будівлю. 

Пішохід отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.

Водій та 4 пасажири авто – 2 жінки та дві неповнолітні дитини не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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