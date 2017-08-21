Під час ДТП на Буковині розбився легковик, є загиблий, поранені діти. ФОТО

Під час ДТП на Буковині розбився легковик, є загиблий, поранені діти. ФОТО

13:24 21.08.2017
  • Під час ДТП на Буковині розбився легковик, є загиблий, поранені діти. ФОТО
  • Під час ДТП на Буковині розбився легковик, є загиблий, поранені діти. ФОТО
  • Під час ДТП на Буковині розбився легковик, є загиблий, поранені діти. ФОТО

На автошляху Буковини загинув один чернівчанин.

Ще двоє потерпілих, 8- та 3-річний брати, госпіталізовані до медичної установи.

Трагічна дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила чернівецька родина, сталася на автодорозі села Комарівці, Сторожинецького району.

31-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем на іноземній реєстрації «Фольксваген Пасат», не впоралась з керуванням та допустила з’їзд із траси, що спричинило неодноразове перекидання транспортного засобу.

Внаслідок автокатастрофи двоє синів останньої отримали численні травми та були госпіталізовані до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Ще один пасажир, її 31-річний чоловік, загинув на місці події.

Оглянувши жінку та ще одного пасажира, її малолітнього племінника, лікарі не виявили тілесних ушкоджень.

За попередньою інформацією, на момент скоєння ДТП водій була твереза. Поліцейські встановлюють всі обставини даної автокатастрофи.

Призначено низку відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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