Наслідки ДТП на Миколаївщині: один водій загинув, інший у лікарні

Наслідки ДТП на Миколаївщині: один водій загинув, інший у лікарні

15:00 21.08.2017
  • Наслідки ДТП на Миколаївщині: один водій загинув, інший у лікарні
  • Наслідки ДТП на Миколаївщині: один водій загинув, інший у лікарні

Напередодні, о 00:05, на автодорозі Р- 06 «Ульянівка-Миколаїв» водій автомобіля «DAEWOO Sens», рухаючись зі сторони м. Первомайська в напрямку м.Вознесенськ, не дотримався безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із автомобілем «Volkswagen Jetta», який рухався у зустрічному напрямку.

У результаті ДТП 49-річний водій автомобіля «DAEWOO Sens», від отриманих травм загинув на місці, а водія автомобіля «Volkswagen Jetta», з травмами різного ступеню тяжкості було доставлено до Арбузинської центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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