У Запоріжжі патрульні швидко затримали підозрюваного у вбивстві. ФОТО

Від чергового екіпажу Дніпровського району поліцейські служби отримали інформацію в ефірі про те, що інспектор 3 батальйону переслідує невідомого чоловіка, який на вулиці Зерновій поранив ножем літнього чоловіка.

Дівчина патрульна під час прогулянки з собакою, стала свідком конфлікту, після чого, один з чоловіків дістав ніж та завдав ножового поранення іншому. Вона одразу втрутилась та намагалась його затримати. Нападник почав втікати, зв’язавшись з черговою частиною вона попросила приїхати на місце екіпаж, і постійно переслідувала зловмисника.

Підозрюваний встиг сховатися в одному з під’їздів на вулиці Товариській. Негайно опитавши мешканців будинку, патрульні встановили особу та місце перебування можливого нападника.

На шостому поверсі охоронці порядку виявили сусідку підозрюваного, жінку попросили подзвонити до сусіда, аби той відчинив двері. Він спочатку відчинив двері, але потім побачивши патрульних, різко їх зачинив.

Патрульні прийняли рішення та вибили двері, адже підозрюваний відмовився їх відчинити.

Затриманим виявився 47-річний місцевий мешканець. Дівчина патрульна впізнала нападника, який завдав смертельних ушкоджень літньому чоловіку. Знаряддя вбивства зі слідами крові знайшли за дверима.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину доставили у відділок поліції. Обставини та мотиви вчинку з’ясують слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя