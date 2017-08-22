На Київщині п’яний водій тікав від патруля, скоїв ДТП та поранив поліцейського. ФОТО

Під час патрулювання у м. Васильків поліцейські виявили автомобіль «ВАЗ», який грубо порушував Правила дорожнього руху. Патрульні розпочали переслідування. Законні вимоги зупинити транспортний засіб водій ігнорував.

Два наряди правоохоронців заблокували рух автомобіля, який свідомо наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Намагаючись втекти, правопорушник виїхав на тротуар і зіткнувся з поліцейським автомобілем. У результаті 25-річний співробітник сектору реагування патрульної поліції Василькова отримав тілесні ушкодження - перелом ноги. Його доставили до лікарні та надали медичну допомогу.

27-річий п’яний керманич, який віз із собою в авто ще трьох пасажирів, чинив опір під час затримання. Драгер виявив у нього 2,9 проміле алкоголю.

Наразі тривають слідчі дії.

Підозрюваного затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Вилучений автомобіль знаходиться на штрафмайданчику.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області