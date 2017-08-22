У Сумах п’яний водій за кермом під час втечі врізався у паркан. ФОТО

У Сумах п’яний водій за кермом під час втечі врізався у паркан. ФОТО

У Сумах п’яний водій за кермом під час втечі врізався у паркан. ФОТО

Патрульні склали 4 адмінматеріали на нетверезого водія, котрий втікаючи здійснив ДТП.

Втеча, ДТП, керування у стані сп’яніння та відсутність страхового полісу – всі ці порушення встиг вчинити 21-річний сумчанин.

Патрулюючи вулицю Санаторну, екіпаж патрульних помітив автомобіль Toyota Carina на іноземній реєстрації.



Поліцейські за допомогою проблискових маячків, спецсигналу та гучномовця подали керманичу сигнал про зупинку, однак водій не лише свідомо його проігнорував, а й пришвидшивши швидкість почав втікати.

Під час переслідування швидкість сягала понад 100 кілометрів на годину.

На перехресті вулиць Санаторна – Карбишева, чоловік не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан житлового будинку.

Унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, а паркан з авто отримали пошкодження.

21-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності свідків громадянин відмовився проходити освідування на стан сп’яніння. При перевірці документів, інспектори, також встановили, що у чоловіка відсутній страховий поліс.

За численні порушення ПДР, поліцейські склали на водія адмінматеріали за статтями 130 (керування у стані сп’яніння), 124 (вчинення ДТП), 122-2 (невиконання вимог про зупинку) та 126 (керування без відповідних документів) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції міста Суми