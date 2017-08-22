У Херсоні патрульні скрутили дебошира, що вимахував ножем. ФОТО

Інформацію про невідомого, який розмахує ножем на проспекті Адмірала Сенявіна, патрульні отрмали вчора близько 13-ї години. Один з екіпажів негайно вирушив за адресою. На місці інспектори побачили громадянина з ножем у руках. На вимогу поліцейських покласти його на землю той відмовив.

Патрульні застосували фізичну силу та спецзасоби й затримали невідомого.

Також у 29-річного херсонця виявили два предмети, схожі на кастет, та скальпель.

Інспектори встановили, що він вже неодноразово мав проблеми із законом.

На місце викликали слідчо-оперативну Херсонського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона