У селі на Миколаївщині іномарка протаранила людину на мопеді. ФОТО

Днями, о 23:05, у с. Дорошівка Вознесенського району по вул.Центральній поблизу будинку №198 39-річний водій автомобіля «Skoda Octavia» не впорався із керуванням та допустив зіткнення із мопедом «Viper Active» під керуванням 23-річного місцевого мешканця.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія мопеду з переламом ноги госпіталізували до медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області