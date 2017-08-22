У селі на Миколаївщині іномарка протаранила людину на мопеді. ФОТО

У селі на Миколаївщині іномарка протаранила людину на мопеді. ФОТО

09:00 22.08.2017
  • У селі на Миколаївщині іномарка протаранила людину на мопеді. ФОТО
  • У селі на Миколаївщині іномарка протаранила людину на мопеді. ФОТО

Днями, о 23:05, у с. Дорошівка Вознесенського району по вул.Центральній поблизу будинку №198 39-річний водій автомобіля «Skoda Octavia» не впорався із керуванням та допустив зіткнення із мопедом «Viper Active» під керуванням 23-річного місцевого мешканця.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія мопеду з переламом ноги госпіталізували до медичного закладу.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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