У Донецькій області на машину впало дерево, є поранені. ФОТО

Травми отримали 59-річний водій «Газелі» та 29-річний пасажир. За фактом отримання тілесних ушкоджень відкриті кримінальні провадження.

В поліцію подзвонила 45 – річна жителька Святогірська, яка повідомила про те, що на автодорозі «Слов’янськ – Пришиб» на автомобіль «Газель» впало дерево.

В результаті падіння дерева на кабіну автомобіля чисельні тілесні ушкодження отримав водій – житель Краматорська та пасажир – житель селища Пимонівка Ізюмського району. Чоловіки госпіталізовані.



За фактом отримання тілесних ушкоджень відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

