У Донецькій області на машину впало дерево, є поранені. ФОТО

У Донецькій області на машину впало дерево, є поранені. ФОТО

13:42 22.08.2017
  • У Донецькій області на машину впало дерево, є поранені. ФОТО
  • У Донецькій області на машину впало дерево, є поранені. ФОТО
  • У Донецькій області на машину впало дерево, є поранені. ФОТО

 

Травми отримали 59-річний водій «Газелі» та 29-річний пасажир. За фактом отримання тілесних ушкоджень відкриті кримінальні провадження.
В поліцію подзвонила 45 – річна жителька Святогірська, яка повідомила про те, що на автодорозі «Слов’янськ – Пришиб» на автомобіль «Газель» впало дерево.

В результаті падіння дерева на кабіну автомобіля чисельні тілесні ушкодження отримав водій – житель Краматорська та пасажир – житель селища Пимонівка Ізюмського району. Чоловіки госпіталізовані.

За фактом отримання тілесних ушкоджень відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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