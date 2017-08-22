Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО

Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО

15:01 22.08.2017
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО
  • Кривава ДТП на Житомирщині: жінка вилетіла через скло, чоловіка затисло. ФОТО

22 серпня о 09:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 151 км автотраси Київ – Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода та необхідна допомога рятувальників у вилучення загиблих з понівеченого автомобіля.

На місці події встановлено, що внаслідок зіткнення автомобілів «Hyundai Elantra» та «DAF» загинули водій та пасажирка легковика. Ще одна його пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, крізь лобове скло вилетіла на асфальт. Медики госпіталізувати постраждалу до лікувального закладу. Водій вантажівки залишився неушкоджений.

Загибла жінка знаходилася на задньому пасажирському сидіння. Через задні дверцята фахівці ДСНС дістали тіло пасажирки. Чоловік же був затиснутий конструкціями автівки. За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники розрізали стійки і, відкривши водійські двері, вилучили загиблого.

За матеріалами ДСНС у Житомирській області

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