На Запоріжжі під час ДТП трагічно загинув офіцер поліції. ФОТО

22 серпня 2017 року близько 01:30 на автошляху «Запоріжжя-Оріхів» сталася дорожньо – транспортна пригода. Водій автомобіля «Форд» 1985 року народження, мешканець Оріхівського району, в стані алкогольного сп’яніння виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21063» під керуванням 32-річного поліцейського.

В результаті аварії тимчасово виконуючий обов'язки начальника слідчого відділення Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу ГУНП капітан поліції Ігор Ковальський загинув на місці події. Водій з місця ДТП зник.

На даний час підозрюваного затримали, проводяться слідчі дії.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Ігор Ковальський народився 05 серпня 1985 року. Прийшов до лав міліції у 2008 році, після закінчення інституту. Розпочав службу у Комунарському райвідділі міліції на посаді слідчого. З квітня 2015 року працював слідчим слідчого відділення Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Успішно пройшов переатестацію.

На даний час тимчасово виконував обв'язки начальника начальника слідчого відділення Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу ГУНП.

За час служби мав заохочення від керівництва.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області