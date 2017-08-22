У Києві поліцейські знайшли у дилера наркотики на кілька мільйонів гривень. ФОТО

Під час проведення санкціонованого обшуку у чоловіка вилучили близько одного кілограма канабісу, 1000 марок ЛСД, 250 грамів кокаїну, зброю і боєприпаси.

Працівники поліції отримали оперативну інформацію про те, що 27-річний киянин займається продажем наркотичних засобів. Слідчі Подільського управління поліції разом зі працівниками управління протидії наркозлочинності Києва провели заходи і домовилися з чоловіком про купівлю наркотиків.

Під час зустрічі киянин занервував і спробував втекти, але правоохоронці не дали йому такої змоги. При поверхневому огляді у нього вилучили два пакетики із білою порошкоподібною речовиною. Як пояснив сам затриманий, це - кокаїн.

«У помешканні киянина при санкціонованому обшуку правоохоронці знайшли близько одного кілограма канабісу, 1000 марок ЛСД, 250 грамів кокаїну, гранату РГД, запал, магазин із набоями до автомата, пістолет «SCHMEISER» із патронами, спорядженими гумовими кулями, дозвіл на який закінчився у 2015 році, та набої різних калібрів. Чоловіка доставили до управління поліції, вилучене направили на експертизу. Вартість вилучених наркотиків за роздрібними цінами чорного ринку сягає близько трьох мільйонів гривень», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готуються матеріали оголошення про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві