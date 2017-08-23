У Херсоні п’яний водій іномарки скоїв серйозну ДТП. ФОТО

У Херсоні п’яний водій іномарки скоїв серйозну ДТП. ФОТО

05:00 23.08.2017
  • У Херсоні п’яний водій іномарки скоїв серйозну ДТП. ФОТО
  • У Херсоні п’яний водій іномарки скоїв серйозну ДТП. ФОТО
  • У Херсоні п’яний водій іномарки скоїв серйозну ДТП. ФОТО
  • У Херсоні п’яний водій іномарки скоїв серйозну ДТП. ФОТО

Виклик про ДТП без постраждалих на розі вулиць Української та 295-ї Херсонської Стрілецької Дивізії отримали патрульні вчора близько 2-ї години ночі.

На місці інспектори побачили автомобілі Nissan Altina та ЗАЗ Lanos. Транспортні засоби мали механічні пошкодження. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Nissan при виїзді на нерегулюване перехрестя не надав перевагу в русі транспортному засобу ЗАЗ Lanos, який рухався головною дорогою. Внаслідок чого зіткнувся із зазначеним ЗАЗ Lanos.

Під час спілкування у винуватця ДТП патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці. Результат – 0,89 проміле. Це майже в 5 разів перевищує допустиму норму.

На 30-річного херсонця інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

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