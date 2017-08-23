У центрі Миколаєва озброєні бандити у масках пограбували людину. ФОТО

Напередодні, близько 18:30, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Миколаєві на перетині вул.Інженерної та пр. Центрального невідомі у масках із застосуванням зброї здійснили напад на чоловіка.

Зловмисники здійснили декілька пострілів із травматичної зброї, які влучили 34-річному потерпілому у ногу, відібрали сумку та зникли у невідомому напрямку на автомобілі "Audi" A6 сірого кольору.



Сума завданих збитків встановлюється.



Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.



Вживаються заходи щодо розшуку злочинців, введено в дію план "Перехват".

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.187 КК України (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

