Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО

Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО

07:42 23.08.2017
  • Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на дорозі сполученням «Вінниця - Немирів».

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Пежо Експерт» в’їхав у задню частину вантажівки «Рено Магнум», яка виконувала маневр  повороту у неналежному місці. В результаті аварії відбулось повторне зіткнення мінівену  з мікроавтобусом «Фіат», що рухався позаду.

У результаті зіткнення на місці події загинули двоє пасажирів «Пежо» - 28-річний чоловік  та 56-річна жінка. Водій автівки у важкому стані госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Водій вантажівки доставлений у лікарню з серцевим нападом.

Водій та пасажир «Фіату» не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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