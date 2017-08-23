Двоє людей загинули під час кошмарної потрійної ДТП на Вінниччині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на дорозі сполученням «Вінниця - Немирів».

За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Пежо Експерт» в’їхав у задню частину вантажівки «Рено Магнум», яка виконувала маневр повороту у неналежному місці. В результаті аварії відбулось повторне зіткнення мінівену з мікроавтобусом «Фіат», що рухався позаду.

У результаті зіткнення на місці події загинули двоє пасажирів «Пежо» - 28-річний чоловік та 56-річна жінка. Водій автівки у важкому стані госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

Водій вантажівки доставлений у лікарню з серцевим нападом.

Водій та пасажир «Фіату» не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області