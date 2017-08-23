Жахлива ДТП на Закарпатті забрала життя двох людей. ФОТО

Вчора, близько 22:00 на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця села Колочава про те, що у лісі перекинувся вантажний автомобіль.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце надзвичайної ситуації, встановила, що близько 20:00 водій вантажного автомобіля марки «Урал», завантаженого дровами, рухався ґрунтовою дорогою із лісового масиву урочища «Черенина», і не впорався з керуванням. У результаті – вантажівка з‘їхала з дороги і перекинулася у прірву.

Внаслідок аварії двоє осіб екіпажу загинули на місці, а третього – доправили до реанімаційного відділення Міжгірської районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області