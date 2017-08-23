У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО

У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО

15:00 23.08.2017
  • У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО
  • У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО
  • У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО
  • У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО

О 13 год. 09 хв. на пункт зв’язку 1-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що на вул. Гастелло,10/4 в колекторі теплотраси опинилася дворова собака, яка не може самостійно вилізти з пастки.

Рятувальники швидко організували заходи для порятунку тварини і, оглядаючи колектор, виявили ще шість цуценят, яких також витягли на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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