У Хмельницькому бійці ДСНС врятували собаку та ії цуценят. ФОТО

О 13 год. 09 хв. на пункт зв’язку 1-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що на вул. Гастелло,10/4 в колекторі теплотраси опинилася дворова собака, яка не може самостійно вилізти з пастки.

Рятувальники швидко організували заходи для порятунку тварини і, оглядаючи колектор, виявили ще шість цуценят, яких також витягли на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області