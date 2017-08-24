View the full image На Тернопільщині пішла з дому і не повернулась 17-річна дівчина. ФОТО

08 липня 2017 року дівчинка пішла з дому у с. Новосілка Заліщицького району і з того часу де вона - невідомо. На Тернопільщині зникла 17-річна Оля Боднар.

Прикмети дитини: виглядає старше свого віку, 170 см на зріст, середньої статури, овальне обличчя, довге русяве волосся. Одяг: темно-червоні штани, світло-коричневий джемпер з візерунком.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ