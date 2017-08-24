На одному з київських ринків поліція викрила розповсюджувачів порно. ФОТО

Троє киян виготовляли заборонені Законом відеоматеріали вдома, а збували постійним клієнтам на столичному книжковому ринку «Петрівка», під прикриттям продажу навчальних посібників для школярів і студентів. Контрафактний DVD-диск з дорослою або дитячою «полуничкою» коштував 150 гривень.

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київської області спільно з працівниками Києво-Святошинської прокуратури та поліції успішно провели низку оперативних комбінацій і "на гарячому" затримали організатора «бізнесу» - власника торгових точок, продавця та виробника порнографічного контенту.

Начальник Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини Андрій Ткач повідомив, що оперативники одночасно провели 6 санкціонованих обшуків на торгових точках та у помешканнях зловмисників. Виявили та вилучили: комп’ютерну техніку та поліграфічне обладнання, що використовувалося для виготовлення й розповсюдження забороненого контенту, а також грошові кошти, жорсткі диски та близько 500 DVD-дисків готової продукції з сексуальними сценами, у тому числі й за участю неповнолітніх.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. Призначені відповідні експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області