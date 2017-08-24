Потужний канал збуту марихуани перекрила поліція Херсонщини. ФОТО

В ході проведення оперативно-профілактичних заходів «Мігрант» оперативники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Херсонській області спільно з працівниками Новокаховського відділу поліції під процесуальним керівництвом Новокаховської міської прокуратури провели масштабну спецоперацію по затриманню учасників міжнаціональної злочинної групи, які вирощували, виготовляли та розповсюджували територією України великі партії марихуани. Учасників групи затримали одразу після збуту наркотиків на суму 100 тисяч гривень.

Оперативники з’ясували, що до каналу розповсюдження наркотиків причетні п’ять чоловік. Їх затримання відбувалося одночасно на території Херсонської та Запорізької областей.

- За місцем проживання фігурантів було проведено 11 санкціонованих обшуків. У зловмисників вилучено 60 кг розфасованої та готової до збуту марихуани на загальну суму понад 2 мільйони гривень, а також велику кількість готівки, отриманої від продажу наркотиків, – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області полковник поліції Микола Цап.

Крім того, оперативники виявили наркоплантації, на яких учасники злочинної групи вирощували елітні сорти конопель. Ці приміщення були оснащені усім необхідним обладнанням для кращого росту конопель.

Організатором злочинної групи виявився громадянин Дагестану. Саме він створив розгалужену систему розповсюдження наркотичних засобів у різні регіони України. Він керував діями своїх спільників. У них існувала система конспірації. Зловмисники постійно змінювали телефони та автомобілі.

Під час переговорів з клієнтами використовували кодові слова. Марихуану продавали лише великими партіями та виключно перевіреним замовникам.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області