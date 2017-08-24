У Запоріжжі поліцейські затримали злодія у викраденому автомобілі. ФОТО

Вчора о 22:30 годині під час перевірки території на вулиці Задніпровській, неподалік залізничного переїзду на с. Біленьке, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 212140 "НИВА" за порушення ПДР.

Водій не мав посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Під час спілкування було виявлено ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду у медичному закладі він відмовився в присутності свідків з ГО «Хортицький полк», які зголосились допомогти.



На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.126 КУпАП (керування без документів) та за ст.130 КУпАП (керування в стані сп'яніння) і прийняли рішення про евакуацію автомобіля.

Під час поверхневого огляду інспектори виявили сліди злому в салоні автомобіля, а саме скрученні дроти запалювання. Водій не зміг відчинити багажник, бо не знав де він відчиняється. Також в замку запалювання були вставлені ключі, явно не від цього транспортного засобу.

При подальшому огляді екіпаж виявив технічний паспорт на інший автомобіль та водійське посвідчення на іншу особу, яке за базами даних було втрачене. Також планшет на якому були фото технічних паспортів інших автомобілів та схеми різних транспортних засобів, походження яких власник пояснити відмовився.

Пізніше чергова частина патрульної поліції встановили власницю транспорту. За адресою її проживання поїхав інший екіпаж, який знайшов громадянку. Вона пояснила, що залишила автомобіль в гаражному кооперативі на вулиці Зразковій.

Власницю повідомили про те, що її транспорт можливо викрали й показали фото зупиненого автомобіля, жінка впізнала свою власність. На місце знаходження гаражу направили екіпаж, який підтвердив, що факт незаконного заволодіння транспортним засобом.

На місце зупинки автомобіля викликали слідчо-оперативну групу Заводського відділку поліції. Затриманого передали слідчій групі для проведення необхідних процесуальних дій. Власницю автомобіля запросили до відділку поліції для подальшого з'ясування обставин та написання заяви.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя