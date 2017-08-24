На трасі Київ-Чоп затримане авто під кермуванням п’яного водія без документів. ФОТО

На трасі Київ-Чоп затримане авто під кермуванням п’яного водія без документів. ФОТО

11:00 24.08.2017
  • На трасі Київ-Чоп затримане авто під кермуванням п’яного водія без документів. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп затримане авто під кермуванням п’яного водія без документів. ФОТО

Під час патрулювання на автомобільній дорозі міжнародного значення М 06 ( Київ-Чоп), інспектори зупинили автомобіль марки Opel, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування з 30-річним дубенчанином патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння у останнього.

Огляд на стан сп’яніння проводився на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатору «Драгер» в присутності 2-х свідків у встановленому законом порядку.

Проба виявилась позитивною – 3,34 проміле, що майже у 17 разів перевищує допустимий максимум.

Також кермувальник не пред’явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, тому що ніколи його не отримував.

На дубенчанина патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 (без права керування) та склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.