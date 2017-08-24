На трасі Київ-Чоп затримане авто під кермуванням п’яного водія без документів. ФОТО

Під час патрулювання на автомобільній дорозі міжнародного значення М 06 ( Київ-Чоп), інспектори зупинили автомобіль марки Opel, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування з 30-річним дубенчанином патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння у останнього.

Огляд на стан сп’яніння проводився на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатору «Драгер» в присутності 2-х свідків у встановленому законом порядку.

Проба виявилась позитивною – 3,34 проміле, що майже у 17 разів перевищує допустимий максимум.

Також кермувальник не пред’явив для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, тому що ніколи його не отримував.

На дубенчанина патрульні винесли постанову за ч.2 ст.126 (без права керування) та склали протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області