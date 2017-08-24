На Миколаївщині поліцейські вилучили у жінки кілька кілограмів наркотиків. ФОТО

Під час санкціоновано обшуку домоволодіння 45-річної мешканки району правоохоронці виявили нещодавно зірвані рослини коноплі та пристрій для вживання наркотичних речовин.

Отримавши оперативну інформацію про те, що в одному з сіл Новобузького району місцева мешканка вирощує нарковмісні рослини, поліцейські отримали підтвердження даного факту та вирушили до домоволодіння правопорушниці.

На місці з’ясувалось, що жінка вже зібрала «врожай» та розташувала рослини коноплі сушитися у господарських приміщеннях.

Домовласниця запевняла поліцейських, що зберігала наркозілля для власного вжитку. Близько 2 кг канабісу були направлені на експертне дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області