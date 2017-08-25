View the full image У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

Індустріальним відділенням поліції розшукується Стовбун Богдан Русланович, 1999 року народження, який підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

Просимо всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Стовбун Богдана повідомити за телефонами: (0562) 27 27 30, 067-568-49-51, 097-222-22-36, 096-752-29-61, по лінії «102», або у будь-який зручний для вас спосіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області