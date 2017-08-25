У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

У Дніпрі поліція розшукує юнака за скоєння тяжкого злочину. ФОТО

08:00 25.08.2017

Індустріальним відділенням поліції розшукується Стовбун Богдан Русланович, 1999 року народження, який підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

Просимо всіх, хто має інформацію про місцезнаходження Стовбун Богдана повідомити за телефонами: (0562) 27 27 30, 067-568-49-51, 097-222-22-36, 096-752-29-61, по лінії «102», або у будь-який зручний для вас спосіб.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.