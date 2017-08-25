На Закарпатті після ДТП у п’яного власника авто знайшли наркотики. ФОТО

Близько 02:00, мукачівські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі Київ-Чоп, а саме, відбулося зіткнення авто марки «ВАЗ» з автомобілем марки «Опель Віваро».

Заявник повідомив, що на місці події чимало людей, імовірно у стані сп’яніння. Прибувши, патрульні виявили 2 автомобілі зі слідами механічних пошкоджень. Під час спілкування з учасниками ДТП, полісмени помітили паперовий згорток із речовиною, схожою на наркотичну (марихуану).

Власник автомобіля, у котрому знайшли заборонені речовини, знаходився на пасажирському сидінні й був напідпитку.

Він передав кермо знайомому, котрий теж був у стані сп’яніння й не мав права на керування. На місце викликали слідчих, оскільки, крім адміністративної відповідальності, чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за статтею 309 ККУ.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

