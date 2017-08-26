Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Краматорська. ФОТО
Підозрюваного у вбивстві розшукує поліція Краматорська. ФОТО
За підозрою у вчиненні вбивства розшукується мешканець м. Краматорська Алмазов Руслан Євгенович, 13.02.1981 року народження.
Розшукуваний підозрюється у заподіянні насильницької смерті 31-річному чоловіку, тіло якого було виявлено 22 липня в одному з приватних будинків Каматорська.
Прикмети підозрюваного: зріст 170-172 см, повної статури, волосся світле, зачіска коротка.
Був одягнений: біла футболка «Найк», чорні шорти, шльопанці.
Якщо вам відомо місцезнаходження розшукуваного або ви володієте будь-якою інформацію щодо нього, прохання повідомити до поліції за телефоном 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області